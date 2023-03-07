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США пригрозили санкциями за разгон протестующих в Грузии

Новина українською →
США, Вторник 07 марта 2023 21:58
США пригрозили санкциями за разгон протестующих в Грузии Фото: США пригрозили санкциями за разгон протестующих в Грузии (twitter.com)
Автор: Карина Левицкая

США могут наложить санкции на ответственных за подавление протестов в Грузии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса во время брифинга в Вашингтоне.

"Мы внимательно следим за событиями последних часов в Грузии. Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов", - заявил Прай

По словам спикера Госдепа, ответственные за подавление протестов в Грузии могут попасть под санкции США.

"У нас есть ряд инструментов, позволяющих привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека", - добавил он.

Напомним, в Грузии сегодня, 7 марта, проходят массовые мирные протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах". Полиция начала разгонять участников акции.

Во время разгона митингов против скандального закона об "иноагентах" уже пострадали десятки демонстрантов.

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