США пригрозили санкциями против Китая за нарушение независимости Гонконга

Законопроектпредставлен сенатором-республиканцем Пэтом Туми и демократом Крисом Ван Холленом
рассмотреть закон о национальной безопасности Гонконга.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что з
рассмотрят закон о национальной безопасности Гонконга. Документом предусматривается запретить антиправительственные призывы в Гонконге, а также призывы к отделению от Китая и госизмену.
Кроме того, в Гонконге, несмотря на карантин, возобновились антиправительственные акции протеста. Несколько сотен демонстрантов собрались, чтобы выразить протест администрации региона и китайскому правительству. Да бы не нарушать карантин, протестующие собирались в небольшие группы.
Автор: Валерия Мрачковская