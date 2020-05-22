США пригрозили санкціями проти Китаю через порушення незалежності Гонконгу

розглянути закон про національну безпеку Гонконгу.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що з

розглянуть закон про національну безпеку Гонконгу. Документом передбачається заборонити антиурядові заклики в Гонконзі, а також заклики до відокремлення від Китаю і держзраду.

Крім того, в Гонконзі, незважаючи на карантин, поновилися антиурядові акції протесту. Кілька сотень демонстрантів зібралися, щоб висловити протест адміністрації регіону і китайському уряду. Щоб не порушувати карантин, протестувальники збиралися в невеликі групи.