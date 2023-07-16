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США пригрозили Росії "дипломатичними збитками" у разі відмови продовжити "зернову угоду"

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Неділя 16 липня 2023 22:28
США пригрозили Росії "дипломатичними збитками" у разі відмови продовжити "зернову угоду" Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Росію очікують "величезні дипломатичні збитки", якщо термін дії "зернової угоди", що спливає 17 липня, не буде продовжено.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CBS News.

"Якщо Росія вийде з цієї ініціативи, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії необхідним їм продовольством за доступними цінами", - заявив він.

За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну доведеться зробити вибір.

"І я думаю, що надалі це коштуватиме Росії величезних дипломатичних збитків. Так що Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно співпрацюємо з українцями з цього питання", - заявив Салліван.

Зернова угода

З початку повномасштабної війни Росії проти України країни Африки залишилися без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Москвою портів у Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з Росією та Україною для створення гуманітарного коридору у Чорному морі.

Однак останні місяці представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати "зернову угоду" після 17 липня. Так, Пєсков говорив, що "у "зернової угоди" немає шансів".

Крім того, Financial Times повідомляло, що ЄС може зняти санкції з російського банку для продовження угоди.

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