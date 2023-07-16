США пригрозили России "дипломатическими издержками" при отказе продлить "зерновую сделку"

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CBS News.

"Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствием по доступным ценам", - заявил он.

По его словам, российскому диктатору Владимиру Путину придется сделать выбор.

"И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек. Так что Владимиру Путину придется сделать выбор. Мы готовы к любому сценарию и тесно сотрудничаем с украинцами по этому вопросу", - заявил Салливан.

Зерновое соглашение

С начала полномасштабной войны России против Украины страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Москвой портов в Черном море. Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с Россией и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.

Однако в последние месяцы представители Кремля активно заявляют об отказе продлевать "зерновое соглашение" после 17 июля. Так, Песков говорил, что "у "зернового соглашения" нет шансов".

Кроме того, Financial Times сообщало, что ЕС может снять санкции с российского банка для продления соглашения.

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