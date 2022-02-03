США пригрозили Китаю, если Пекин попытается смягчить санкции против России

США обладают инструментами для воздействия на компании Китая. Их применят в том случае, если они попытаются помочь России обойти санкции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса.
"Если (США - ред.) увидят, что компании, включая из Китая, попытаются смягчить санкции, избежать или обойти их, то против них будет задействован набор инструментов воздействия", - сказал Прайс.
Он подчеркнул, что у США есть инструменты, которые помогут решить проблему противодействия санкциям против России.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 3 февраля допустила возможность введения против России превентивных санкций.
Отметим, сенаторы республиканской и демократической партий США близки к заключению соглашения о законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения в Украину.