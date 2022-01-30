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Сенат США близок к согласованию законопроекта о санкциях против России, - Reuters

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Вашингтон, Воскресенье 30 января 2022 17:01
Сенат США близок к согласованию законопроекта о санкциях против России, - Reuters Фото: Сенат США близок к согласованию законопроекта о санкциях против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сенаторы США очень близки к заключению соглашения о законе о санкциях против России за ее агрессию против Украины. Ожидается, что документ будет рассмотрен на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявили агентству два сенатора, работающие над законопроектом о санкциях против России, Сенат США близок к согласованию документа.

По словам собеседников издания, глава комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес и представитель республиканцев Джеймс Риш заявили, что собираются продвинуть этот законопроект на этой неделе.

Напомним, ранее американские сенаторы объединились в вопросе разработки законопроекта о санкциях против России в случае ее вторжения в Украину.

Отметим, в случае нового вторжения России в Украину США введут самые мощные санкции, которые могут разрушить российскую экономику.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Джо Байден заявил о готовности ввести санкции против России в случае вторжения в Украину, при этом ограничения могут затронуть лично российского лидера Владимира Путина.

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