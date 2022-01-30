Сенат США близок к согласованию законопроекта о санкциях против России, - Reuters

Фото: Сенат США близок к согласованию законопроекта о санкциях против России (Getty Images)

Сенаторы США очень близки к заключению соглашения о законе о санкциях против России за ее агрессию против Украины. Ожидается, что документ будет рассмотрен на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.