RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США пригрозили Китаю, якщо Пекін спробує пом'якшити санкції проти Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

США володіють інструментами для впливу на компанії Китаю. Їх застосують в тому випадку, якщо вони спробують допомогти Росії обійти санкції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Державного департаменту США Неда Прайса.

"Якщо (США - ред.) побачать, що компанії, включаючи з Китаю, спробують пом'якшити санкції, уникнути або обійти їх, то проти них буде застосований набір інструментів впливу", - сказав Прайс.

Він підкреслив, що у США є інструменти, які допоможуть розв'язувати проблему протидії санкціям проти Росії.

Нагадаємо, прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу 3 лютого допустила можливість введення проти Росії превентивних санкцій.

Зазначимо, сенатори республіканської і Демократичної партій США близькі до укладення угоди про законопроєкт про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайРосійська ФедераціяСанкції