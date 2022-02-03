США пригрозили Китаю, якщо Пекін спробує пом'якшити санкції проти Росії

США володіють інструментами для впливу на компанії Китаю. Їх застосують в тому випадку, якщо вони спробують допомогти Росії обійти санкції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Державного департаменту США Неда Прайса .

"Якщо (США - ред.) побачать, що компанії, включаючи з Китаю, спробують пом'якшити санкції, уникнути або обійти їх, то проти них буде застосований набір інструментів впливу", - сказав Прайс.

Він підкреслив, що у США є інструменти, які допоможуть розв'язувати проблему протидії санкціям проти Росії.