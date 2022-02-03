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США не исключают превентивных санкций против России, - Псаки

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Вашингтон, Четверг 03 февраля 2022 20:48
США не исключают превентивных санкций против России, - Псаки Фото: спикер Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США никогда не определяли "красные линии" в санкциях и Россия будет не первой страной, против которой примут превентивные ограничения. Администрация Белого дома контактирует с конгрессменами по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Наш подход заключается в том, что сокрушительные экономические санкции, которые мы обсуждаем и прорабатываем на межведомственном уровне, должны иметь сдерживающий характер. Мы никогда не определяли "красные линии" в этом вопросе: мы уже вводили превентивные санкции", - сказала Псаки.

По ее словам, администрация Белого дома тесно контактирует с конгрессменами обеих партий по законопроекту о санкциях против России. Она добавила, что на российских рынках уже видны признаки воздействия угрозы превентивного введения ограничений.

Напомним, сенаторы США очень близки к заключению соглашения о законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения в Украину.

Отметим, ранее американские сенаторы объединились в вопросе разработки законопроекта о санкциях против России в случае ее вторжения в Украину.

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