США не исключают превентивных санкций против России, - Псаки

США никогда не определяли "красные линии" в санкциях и Россия будет не первой страной, против которой примут превентивные ограничения. Администрация Белого дома контактирует с конгрессменами по этому вопросу.

"Наш подход заключается в том, что сокрушительные экономические санкции, которые мы обсуждаем и прорабатываем на межведомственном уровне, должны иметь сдерживающий характер. Мы никогда не определяли "красные линии" в этом вопросе: мы уже вводили превентивные санкции", - сказала Псаки.

По ее словам, администрация Белого дома тесно контактирует с конгрессменами обеих партий по законопроекту о санкциях против России. Она добавила, что на российских рынках уже видны признаки воздействия угрозы превентивного введения ограничений.