В КНДР заявили, що втручання в роботу її супутників означатиме проголошення війни

Північна Корея заявила, що розглядатиме будь-яке втручання в роботу своїх супутників як оголошення війни та застосує засоби стримування, якщо напад на її стратегічні активи буде неминучим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що Пхеньян відповість на будь-яке втручання США в космосі, усунувши життєздатність американських супутників-розвідників.

"У випадку, якщо США спробують порушити законну територію суверенної держави, незаконно і несправедливо використовуючи новітні технології, КНДР розгляне можливість вжити відповідних заходів для самооборони, щоб підірвати або знищити життєздатність американських супутників-розвідників", - йдеться у заяві.

Варто зазначити, що представник Космічного командування США повідомив, що Вашингтон має всі можливості перешкодити космічній розвідувальній діяльності КНДР різними способами.

КНДР вивела на орбіту "супутник-шпигун"

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що супутник взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.

А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети зі "супутником-шпигуном" на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.