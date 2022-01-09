США пригрозили Ирану серьезными последствиями за атаки против американцев

США отреагируют на любые попытки нападения со стороны Ирана на американских граждан, включая тех, против кого Тегеран ввел санкции . В этом вопросе Вашингтон будет сотрудничать со всеми своими союзниками и партнерами.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

"Вчера Иран заявил о введении санкций в отношении 52 американцев", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что если Иран атакует кого-либо из граждан США, включая 52 человек, которых Тегеран внес в санкционный список, страна столкнется с серьезными последствиями.

Салливан отметил, что у США есть разногласия с партнерами в отношении Ирана. Однако в вопросе безопасности Вашингтон и союзники едины, и готовы выступить единым фронтом в этом случае.