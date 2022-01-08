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Иран обновил санкционный список американских чиновников

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Иран, Суббота 08 января 2022 19:31
Иран обновил санкционный список американских чиновников Фото: Иран обновил санкционный список американских чиновников (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Иран ввел персональные санкции против 51 гражданина США в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Таким образом, санкционный список против США был значительно расширен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство IRNA.

"В новом санкционном списке появились другие американские организации, наряду с уже занесенными ранее в список персоналиями, в частности, бывшим президентом США Дональдом Трампом, бывшим советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном, бывшим министром обороны США Марком Эспером, экс-директором ЦРУ Джиной Хаспел, бывшим и.о. министра обороны США Кристофером Миллером, бывшим главой минфина США Стивеном Мнучиным, послом США в Багдаде Марком Туэллером, заместителем главы миссии США в Багдаде Стивеном Фейгином и генконсулом США в иракском городе Эрбиле Робом Уэллером, в него добавлен ряд новых имен", - пишет издание.

Список пополнен в соответствии с иранским законом о противодействии нарушению прав человека, "американскому авантюризму" и террористическим действиям в регионе.

В частности, в список включены председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, бывший советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, глава Центрального командования армии США Кеннет Маккензи, директор Агентства по национальной безопасности генерал Пол Накасоне.

Всего иранский санкционный список пополнился 51 именем.

Напомним, 8 декабря США вели новые адресные санкции против Ирана за "грубые нарушения прав человека". Они коснулись дюжины иранских организаций и официальных лиц.

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