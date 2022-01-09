США пригрозили Ірану серйозними наслідками за атаки проти американців

США відреагують на будь-які спроби нападу з боку Ірану на американських громадян, включаючи тих, проти кого Тегеран ввів санкції . У цьому питанні Вашингтон буде співпрацювати з усіма своїми союзниками і партнерами.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому .

"Вчора Іран заявив про введення санкцій щодо 52 американців", - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що якщо Іран атакує будь-кого з громадян США, включаючи 52 осіб, яких Тегеран вніс до списку санкцій, країна зіткнеться з серйозними наслідками.

Салліван зазначив, що у США є розбіжності з партнерами щодо Ірану. Однак в питанні безпеки Вашингтон і союзники єдині, і готові виступити єдиним фронтом в цьому випадку.