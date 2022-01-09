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США пригрозили Ірану серйозними наслідками за атаки проти американців

Автор: Дмитрий Кузнецов

США відреагують на будь-які спроби нападу з боку Ірану на американських громадян, включаючи тих, проти кого Тегеран ввів санкції. У цьому питанні Вашингтон буде співпрацювати з усіма своїми союзниками і партнерами.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Вчора Іран заявив про введення санкцій щодо 52 американців", - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що якщо Іран атакує будь-кого з громадян США, включаючи 52 осіб, яких Тегеран вніс до списку санкцій, країна зіткнеться з серйозними наслідками.

Салліван зазначив, що у США є розбіжності з партнерами щодо Ірану. Однак в питанні безпеки Вашингтон і союзники єдині, і готові виступити єдиним фронтом в цьому випадку.

Нагадаємо, 8 січня Іран ввів персональні санкції проти 52 громадянин США у зв'язку з вбивством командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Зазначимо, 8 грудня 2022 року США вели нові адресні санкції проти Ірану за "грубі порушення прав людини".

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