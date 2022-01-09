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США пригрозили Ирану серьезными последствиями за атаки против американцев

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Вашингтон, Воскресенье 09 января 2022 19:11
США пригрозили Ирану серьезными последствиями за атаки против американцев Фото: Джейк Салливан (www.geopolitica.info)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США отреагируют на любые попытки нападения со стороны Ирана на американских граждан, включая тех, против кого Тегеран ввел санкции. В этом вопросе Вашингтон будет сотрудничать со всеми своими союзниками и партнерами.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Вчера Иран заявил о введении санкций в отношении 52 американцев", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что если Иран атакует кого-либо из граждан США, включая 52 человек, которых Тегеран внес в санкционный список, страна столкнется с серьезными последствиями.

Салливан отметил, что у США есть разногласия с партнерами в отношении Ирана. Однако в вопросе безопасности Вашингтон и союзники едины, и готовы выступить единым фронтом в этом случае.

Напомним, 8 января Иран ввел персональные санкции против 52 гражданин США в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Отметим, 8 декабря 2022 года США вели новые адресные санкции против Ирана за "грубые нарушения прав человека".

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