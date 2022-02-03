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США пригрозили Беларуси последствиями за содействие агрессии России

Автор: Валерия Полищук

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. В ходе беседы они обсудили наращивание российских войск в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии в Twitter.

Донфрид выразила обеспокоенность по поводу плана ввода 30 тысяч российских военнослужащих в Беларусь для проведения военных учений, особенно с учетом того, что более 100 тысяч военнослужащих уже размещены на границе России с Украиной.

При этом она подчеркнула, что Беларусь столкнется с соразмерными последствиями, как и Россия, если она будет частью плана дальнейшего вторжения в Украину.

Напомним, ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси с помощью 30 тысяч военнослужащих.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отправка 30 тысяч российских военных в Беларусь стала крупнейшей военной переброской со времен окончания холодной войны.

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