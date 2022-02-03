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США пригрозили Білорусі наслідками за сприяння агресії Росії

Автор: Валерія Поліщук

Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід провела телефонну розмову з Міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. В ході бесіди вони обговорили нарощування російських військ в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії в Twitter.

Донфрід висловила стурбованість з приводу плану введення 30 тисяч російських військовослужбовців до Білорусі для проведення військових навчань, особливо з урахуванням того, що понад 100 тисяч військовослужбовців вже розміщені на кордоні Росії з Україною.

При цьому вона підкреслила, що Білорусь зіткнеться з відповідними наслідками, як і Росія, якщо вона буде частиною плану подальшого вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ планує збільшити свою військову присутність в Білорусі за допомогою 30 тисяч військовослужбовців.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відправка 30 тисяч російських військових до Білорусі стала найбільшою військовим перекиданням з часів закінчення холодної війни.

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