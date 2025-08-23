США придбали 10% акцій Intel: в Reuters розкрили подробиці угоди

Президент зазначив, що на сьогоднішній день, США повністю володіють і контролюють 10% компанії Intel.

"Я домовився про цю угоду з Ліп-Бу Таном, високоповажним генеральним директором компанії. Сполучені Штати не заплатили нічого за ці акції, і зараз їхня вартість становить приблизно 11 млрд доларів", - зазначив Трамп.

Він назвав це чудовою угодою для Америки та для Intel.

"Виробництво передових напівпровідників і чипів, чим займається INTEL, є фундаментальним для майбутнього нашої нації. ЗРОБІМО АМЕРИКУ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ! Дякую за вашу увагу до цього питання", - підкреслив Трамп.

Представник Білого дому в п’ятницю повідомив Reuters про зустріч Трампа з Ліп-Бу Таном. Це стало продовженням їхньої зустрічі 11 серпня, коли Трамп вимагав відставки глави Intel через його зв’язки з китайськими компаніями.

"Він прийшов, щоб зберегти свою посаду, а в результаті ми отримали 10 мільярдів доларів для США. Тобто ми заробили 10 мільярдів", - сказав Трамп у п’ятницю.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік у соцмережі X зазначив, що Тан уклав угоду, "яка є справедливою як для Intel, так і для американського народу".

Що передбачає угода

Як зазначає агентство Reuters, угода передбачає конвертацію державних грантів у частку акцій і це стало черговим надзвичайним втручанням Білого дому в корпоративну Америку.

Вона гарантує, що виробник чипів отримає близько 10 млрд доларів на будівництво або розширення заводів у США.

Згідно з домовленістю, Сполучені Штати придбають 9,9% акцій Intel за 8,9 млрд доларів або по 20,47 долара за акцію, що приблизно на 4 долари менше від ціни закриття акцій Intel у п’ятницю, що становила 24,80 долара.

Закупівля 433,3 мільйона акцій Intel буде профінансована за рахунок 5,7 млрд доларів невиплачених грантів за часів дії закону CHIPS епохи Байдена та 3,2 млрд доларів, наданих Intel у межах програми Secure Enclave, також затвердженої за демократа Джо Байдена.

Додамо, що акції Intel зросли приблизно на 1% під час розширеної торгової сесії в п’ятницю, 22 серпня, та після зростання на 5,5% під час основних торгів.

Обережний оптимізм експертів

Водночас, деякі експерти галузі сумніваються у здатності Intel подолати свої проблеми.

Так, старший керуючий портфелем у Synovus Trust Деніел Морган зазначив, що проблеми Intel виходять за межі фінансових вливань від SoftBank або держави.

Він звернув увагу на підрозділ контрактного виробництва чипів, відомий як "ливарний бізнес" (foundry unit), куди відносять компанії, що розробляють дизайн чипів, але не мають власних заводів.

"Без підтримки уряду або іншого фінансово сильнішого партнера, Intel буде важко залучити достатній капітал, щоб продовжувати розбудову заводів у прийнятні строки. Intel слід наздогнати компанію TSMC з технологічної точки зору, щоб привабити клієнтів", - сказав він.

В Intel заявили, що державна частка буде пасивною і не передбачає місця у раді директорів. Уряд буде зобов’язаний голосувати разом із радою Intel, коли це необхідно для схвалення акціонерів, з "обмеженими винятками". Які саме це винятки, в компанії не уточнили.

В Reuters зазначили, що частка також передбачає п’ятирічну гарантію (warrant) за ціною 20 доларів за акцію для придбання додаткових 5% акцій Intel, яким США зможуть скористатися, якщо компанія втратить контроль над "ливарним бізнесом".

Аналітики вважають, що федеральна підтримка може дати Intel більше часу для відновлення збиткового "ливарного" підрозділу.

Однак компанія вже втратила ринок штучного інтелекту на користь Nvidia і впродовж кількох років поступалася Advanced Micro Devices (AMD) на ринку центральних процесорів. Також компанія стикається з проблемами в залученні клієнтів до нових заводів.

Ліп-Бу Тан, який очолив Intel у березні, отримав завдання вивести американського виробника чипів із кризи.

У 2024 році компанія вперше з 1986 року зафіксувала річний збиток обсягом 18,8 млрд доларів.

Останній рік компанії з позитивним скоригованим вільним грошовим потоком був зафіксований у 2021 році.