США приобрели 10% акций Intel: в Reuters раскрыли подробности сделки

Президент отметил, что на сегодняшний день, США полностью владеют и контролируют 10% компании Intel.

"Я договорился об этой сделке с Лип-Бу Таном, достопочтенным генеральным директором компании. Соединенные Штаты не заплатили ничего за эти акции, и сейчас их стоимость составляет примерно 11 млрд долларов", - отметил Трамп.

Он назвал это замечательной сделкой для Америки и для Intel.

"Производство передовых полупроводников и чипов, чем занимается INTEL, является фундаментальным для будущего нашей нации. ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ СНОВА! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - подчеркнул Трамп.

Представитель Белого дома в пятницу сообщил Reuters о встрече Трампа с Лип-Бу Таном. Это стало продолжением их встречи 11 августа, когда Трамп требовал отставки главы Intel из-за его связей с китайскими компаниями.

"Он пришел, чтобы сохранить свою должность, а в результате мы получили 10 миллиардов долларов для США. То есть мы заработали 10 миллиардов", - сказал Трамп в пятницу.

Министр торговли Говард Лутник в соцсети X отметил, что Тан заключил соглашение, "которое является справедливым как для Intel, так и для американского народа".

Что предусматривает соглашение

Как отмечает агентство Reuters, соглашение предусматривает конвертацию государственных грантов в долю акций и это стало очередным чрезвычайным вмешательством Белого дома в корпоративную Америку.

Соглашение улучшает отношения Трампа с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном после того, как президент недавно заявил, что руководитель компании должен уйти в отставку из-за конфликта интересов.

Оно гарантирует, что производитель чипов получит около 10 млрд долларов на строительство или расширение заводов в США.

Согласно договоренности, Соединенные Штаты приобретут 9,9% акций Intel за 8,9 млрд долларов или по 20,47 доллара за акцию, что примерно на 4 доллара меньше цены закрытия акций Intel в пятницу, составлявшей 24,80 доллара.

Закупка 433,3 миллиона акций Intel будет профинансирована за счет 5,7 млрд долларов невыплаченных грантов во времена действия закона CHIPS эпохи Байдена и 3,2 млрд долларов, предоставленных Intel в рамках программы Secure Enclave, также утвержденной при Джо Байдене.

Добавим, что акции Intel выросли примерно на 1% во время расширенной торговой сессии в пятницу, 22 августа, и после роста на 5,5% во время основных торгов.

Осторожный оптимизм экспертов

В то же время, некоторые эксперты отрасли сомневаются в способности Intel преодолеть свои проблемы.

Так, старший управляющий портфелем в Synovus Trust Дэниел Морган отметил, что проблемы Intel выходят за пределы финансовых вливаний от SoftBank или государства.

Он отметил подразделение контрактного производства чипов, известное как "литейный бизнес" (foundry unit), куда относят компании, разрабатывающие дизайн чипов, но не имеющие собственных заводов.

"Без поддержки правительства или другого финансово более сильного партнера, Intel будет трудно привлечь достаточно капитала, чтобы продолжать развитие заводов в приемлемые сроки. Intel следует догнать компанию TSMC с технологической точки зрения, чтобы привлечь клиентов", - сказал он.

В Intel заявили, что государственная доля будет пассивной и не предусматривает места в совете директоров. Правительство будет обязано голосовать вместе с советом Intel, когда это необходимо для одобрения акционеров, с "ограниченными исключениями". Какие именно это исключения, в компании не уточнили.

В Reuters отметили, что доля также предусматривает пятилетний вариант (warrant) по цене 20 долларов за акцию для приобретения дополнительных 5% акций Intel, которым США смогут воспользоваться, если компания потеряет контроль над "литейным бизнесом".

Аналитики считают, что федеральная поддержка может дать Intel больше времени для восстановления убыточного "литейного" подразделения, но компания уже потеряла рынок искусственного интеллекта в пользу Nvidia и на протяжении нескольких лет уступала Advanced Micro Devices (AMD) на рынке центральных процессоров. Также компания сталкивается с проблемами в привлечении клиентов к новым заводам.

Лип-Бу Тан, который возглавил Intel в марте, получил задание вывести американского производителя чипов из кризиса.

В 2024 году компания впервые с 1986 года зафиксировала годовой убыток объемом 18,8 млрд долларов.

Последний год компании с положительным скорректированным свободным денежным потоком был зафиксирован в 2021 году.