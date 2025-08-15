Адміністрація Трампа має намір купити частку в Intel, - Bloomberg
Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з корпорацією Intel, щоб американський уряд придбав частку в компанії-виробнику мікросхем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел, угода допоможе зміцнити позиції запланованого заводу Intel в Огайо.
Раніше компанія обіцяла перетворити цей майданчик на найбільший у світі завод з виробництва мікросхем, хоча угоди неодноразово відкладалися. Розмір потенційної частки уряду США поки що незрозумілий.
Як розповіли джерела, ці плани стали результатом зустрічі Трампа і гендиректора Intel Ліп-Бу Тана цього тижня.
Деталі ще уточнюються, але, як передбачається, уряд США оплатить цю частку, говорить одне з джерел. Інше сказало, що плани залишаються невизначеними.
У самій корпорації відмовилися коментувати ці обговорення. Однак представник Intel сказав, що компанія "глибоко віддана підтримці зусиль президента Трампа зі зміцнення лідерства США у сфері технологій і виробництва".
"Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої роботи з адміністрацією Трампа для просування цих спільних пріоритетів, але ми не збираємося коментувати чутки або домисли", - заявили в Intel.
Білий дім зі свого боку не відразу відповів на прохання прокоментувати ситуацію.
Bloomberg зазначає, що будь-яка угода зміцнить фінансове становище Intel, оскільки компанія скорочує витрати і робочі місця. Це також передбачає, що Тан залишиться "біля керма" компанії.
За словами одного з джерел, можливі угоди адміністрації, ймовірно, розробляються на основі проекту MP Materials. Це передбачає інвестиції в акціонерний капітал, гарантовані закупівлі, кредити і приватне фінансування, поряд із державним партнерством.
Багато хто в адміністрації вважає, що такі важелі дають інвесторам повну впевненість у тому, що проєкт підтриманий найкредитоспроможнішою установою у світі, а також забезпечують захист коштів платників податків.
Що передувало
Нагадаємо, близько тижня тому президент США Дональд Трамп зажадав негайної відставки керівника Intel Ліп-Бу Тана. Його публікація з'явилася після того, як один із сенаторів направив президенту компанії лист, висловивши занепокоєння щодо інвестицій Тана, а також його зв'язків з Китаєм.
Однак незабаром Трамп зазначив, що Тан буде співпрацювати з урядом США в питанні подолання збитків у бізнесі мікросхем.