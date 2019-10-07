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В США презентовали электрический вертикальный самолет

Новости » Hi-tech    07.10.2019 - 19:00
В США презентовали электрический вертикальный самолет
Фото: самолет Heaviside (facebook.com/igate)

Самолет способен развивать скорость в 322 км/ч и пролететь 88,5 км

В США компания Kitty Hawk презентовала новый электрический самолет Heaviside (HVSD), который способен совершать вертикальный взлет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aviation Today.

Сообщается, что самолет HVSD способен вместить лишь одного человека. Он в три раза легче, чем легкомоторный самолет. Самолет работает на шести пропеллерах и шести электрических двигателях. Электросамолет способен развивать скорость в 322 км/ч и пролететь 88,5 км. Максимальная высота полета составляет 183 м. Также Heaviside обладает низким уровнем шума, который в сто раз ниже обычного вертолета.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Париже планируют ввести штрафы для слишком шумных автомобилей. В частности, в тестовом режиме в Париже работают 57 шумовых радаров. 40 из них размещено возле баров в развлекательных районах, еще 17 - возле крупных зданий.

Также сообщалось, что компания Tesla планирует увеличить производство электромобилей. Компания ведет подготовку к наращиванию объемов производства на заводе в Калифорнии.

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