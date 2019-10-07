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У США презентували вертикальний електричний літак

Новини » Hi-tech    07.10.2019 - 19:00
У США презентували вертикальний електричний літак
Фото: літак Heaviside (facebook.com/igate)

Літак здатний розвивати швидкість до 322 км/год і пролетіти 88,5 км

У США компанія Kitty Hawk презентувала новий електричний літак Heaviside (HVSD), який здатний здійснювати вертикальний зліт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aviation Today.

Повідомляється, що літак HVSD здатний вмістити лише однієї людини. Він в три рази легше, ніж легкомоторний літак. Літак працює на шести пропеллерах і шести електричних двигунах. Электросамолет здатний розвивати швидкість до 322 км/год і пролетіти 88,5 км Максимальна висота польоту складає 183 м. Також Heaviside володіє низьким рівнем шуму, який в сто разів нижче звичайного вертольота.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Парижі планують ввести штрафи для занадто галасливих автомобілів. Зокрема, у тестовому режимі в Парижі працюють 57 шумових радарів. 40 з них розміщено біля барів та розважальних районах, ще 17 - біля великих будинків.

Також повідомлялося, що компанія Tesla планує збільшити виробництво електромобілів. Компанія веде підготовку до нарощування обсягів виробництва на заводі в Каліфорнії.

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