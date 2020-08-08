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США прекращают дислокацию войск в Норвегии, направленных для сдерживания РФ

Норвегия, Суббота 08 августа 2020 16:30
США прекращают дислокацию войск в Норвегии, направленных для сдерживания РФ
Фото: военные США (flickr.com/soldiersmediacenter)
Автор: Игорь Литвиненко

Америка прекратит ротацию 700 морпехов

Соединенные Штаты прекращают размещение 700 морских пехотинцев в Норвегии. Они были размещены в 2018 году для сдерживания угрозы наступления со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает CNN.

При этом в корпусе морской пехоты США заявили, что прекращение ротации в Норвегии не связано с сокращением американских войск в Германии, которое многие называют благом для России.

"Морские пехотинцы будут переброшены из Соединенных Штатов в Норвегию для более коротких операций, чтобы лучше синхронизировать их обучение с норвежскими силами и предоставить расширенные возможности для крупномасштабных учений тактических подразделений корпуса морской пехоты", - сообщили в штабе морской пехоты США в Европе.

Отмечается, что в 2018 году американские военные увеличили количество морских пехотинцев, отправленных на шестимесячную ротацию в Норвегии, примерно на 700 человек. Такое решение было принято для повышения готовности к арктическим наступлениям. Норвегия имеет почти 200-км границу с Россией, при этом штаб-квартира Северного флота ВМФ России находится в чуть более 100 км от норвежской границы.

Напомним, США приняли решение о выводе из Германии почти 12 тысяч военных, при этом часть из них останется в Европе для сдерживания угрозы со стороны РФ.

Также РБК-Украина писало, что Польша и США согласовали размещение американского военного контингента на польской территории.

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