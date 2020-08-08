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США припиняють дислокацію військ в Норвегії, спрямованих для стримування РФ

Норвегія, Субота 08 серпня 2020 16:30
США припиняють дислокацію військ в Норвегії, спрямованих для стримування РФ
Фото: військові США (flickr.com/soldiersmediacenter)
Автор: Игорь Литвиненко

Америка припинить ротацію 700 морпіхів

Сполучені Штати припиняють розміщення 700 морських піхотинців в Норвегії. Вони були розміщені у 2018 році для стримування загрози настання з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє CNN.

При цьому в корпусі морської піхоти США заявили, що припинення ротації в Норвегії не пов'язане зі скороченням американських військ в Німеччині, яке багато хто називає благом для Росії.

"Морські піхотинці будуть перекинуті зі Сполучених Штатів до Норвегії для більш коротких операцій, щоб краще синхронізувати їх навчання з норвезькими силами і надати розширені можливості для великомасштабних навчань тактичних підрозділів корпусу морської піхоти", - повідомили в штабі морської піхоти США в Європі.

Відзначається, що в 2018 році американські військові збільшили кількість морських піхотинців, відправлених на шестимісячну ротацію в Норвегії, приблизно на 700 осіб. Таке рішення було прийнято для підвищення готовності до арктичних настанням. Норвегія має майже 200-км кордон з Росією, при цьому штаб-квартира Північного флоту ВМФ Росії знаходиться в трохи більше 100 км від норвезького кордону.

Нагадаємо, США прийняли рішення про виведення з Німеччини майже 12 тисяч військових, при цьому частина з них залишиться в Європі для стримування загрози з боку РФ.

Також РБК-Україна писало, що Польща і США узгодили розміщення американського військового контингенту на польській території.

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