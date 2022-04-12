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США предупреждали Украину о готовности РФ применить химоружие в Мариуполе. Атака не подтверждена

Фото: спикер Госдепа США Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Владимир Костырин

Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Штаты не подтвердили использование химического оружия в блокированном российскими войсками Мариуполе, при этом ранее предупреждали украинскую сторону о вероятности применения РФ химические вещества в городе.

Об этом 12 апреля сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

По словам спикера Госдепа, до сегодняшнего дня им была доступна "достоверная информация о том, что россияне, возможно, готовились использовать отравляющие вещества, потенциально слезоточивый газ, смешанный с другими отравляющими веществами", чтобы ослабить и вывести из строя украинских военных и гражданских в Мариуполе, ослабить оборону города.

"Мы поделились этой информацией с нашими украинскими партнерами. Мы собираемся поговорить с ними напрямую, чтобы попытаться определить, что именно здесь произошло, и как только мы получим дополнительную достоверность, мы будем в лучшем положении, чтобы сказать, что это было или что это могло быть", - заявил Прайс.

Напомним, 11 апреля появилась информация о том, что российские оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.

Позже основатель полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что в результате химической атаки на Мариуполь ранения получили три бойца "Азова". Он уточнил, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

После этого президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Мариуполе и отметил, что Запад обещал реагировать на применение химоружия жестче.

В Великобритании заявили, что работают с партнерами над расследованием сообщений о химатаке в Мариуполе. В Пентагоне сообщили, что следят за ситуацией и пока не могут подтвердить применение войсками РФ химического оружия в осажденном городе на Донбассе.

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