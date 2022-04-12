Россия могла использовать средства борьбы с беспорядками в Украине, - Пентагон

В США внимательно следят и ищут подтверждение применения российскими войсками средств подавления беспорядков. Но Пентагон пока не может подтвердить сообщения о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В Пентагоне не исключают, что в Мариуполе российская армия могла использовать различные средства борьбы с беспорядками, в том числе слезоточивый газ, смешанный с химическими реагентами.