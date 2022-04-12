Зеленский рассказал о подготовке нового этапа террора против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что от одного из рупоров Кремля прозвучало новое заявление, которое свидетельствует о подготовке нового этапа террора против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время традиционного ночного обращения.

"Один из рупоров оккупантов заявил, что они могут применить химоружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это максимально серьезно", - отметил глава государства.

Он также обратился к мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. И тогда это означало, что нужно реагировать на агрессию значительно жестче и быстрее.

"Сейчас ЕС начал обсуждать шестой санкционный пакет против РФ. Время сделать этот пакет, чтобы даже слова об оружии массового поражения со стороны РФ больше не звучало. Нефтяное эмбарго против РФ - обязательное. Любой санкционный пакет, который не затрагивает нефть, будет принят в Москве с улыбкой", - подчеркнул Зеленский.