США предупреждают о рисках насилия в день выборов в Раду

Фото: Посольство США в Украине (US Embassy Kyiv Ukraine)

В США просят следовать инструкциям правоохранителей и отслеживать обновления в медиа и СМИ

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине опубликовало предупреждение в связи с парламентскими выборами в Украине в воскресенье, 21 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Отмечается, что в американском посольстве призвали в воскресенье избегать толпы и демонстраций, а также предупредили о большом количестве полиции по городам и перекрытии улиц.

"Риск насилия усиливается в период выборов, а накануне предстоящих выборов некоторые связанные с выборами демонстрации могут привести к насилию", - предупредили в посольстве.

Как сообщало РБК-Украина, в городе Ровно подожгли легковой автомобиль, обклеенный агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по 152 избирательному округу.

Напомним, с 18 июля Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в связи с досрочными парламентскими выборами. Также отмечается, что избирательную документацию завезли почти на 70 окружных избирательных комиссий.

Отметим, внеочередные выборы в Верховную раду Украины состоятся в это воскресенье, 22 июля. Избирательные участки откроются в 08:00, все желающие смогут проголосовать до 20:00.