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США попереджають про ризики насильства у день виборів у Раду

Новини » Вибори 2019    19.07.2019 - 16:23
США попереджають про ризики насильства у день виборів у Раду
Фото: Посольство США в Україні (US Embassy Kyiv Ukraine)

У США просять дотримуватися інструкцій правоохоронців і відстежувати оновлення в медіа та ЗМІ

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні опублікувало попередження у зв'язку з парламентськими виборами в Україні в неділю, 21 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.

Наголошується, що в американському посольстві закликали в неділю уникати натовпу і демонстрацій, а також попередили про велику кількість поліції по містам та перекриття вулиць.

"Ризик насильства посилюється у період виборів, а напередодні майбутніх виборів деякі пов'язані з виборами демонстрації можуть призвести до насильства", - попередили в посольстві.

Як повідомляло РБК-Україна, в місті Рівне підпалили легковий автомобіль, обклеєний агітаційними матеріалами кандидата у народні депутати від ВО "Свобода" по 152 виборчому округу.

Нагадаємо, з 18 липня Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії у зв'язку з достроковими парламентськими виборами. Також наголошується, що виборчу документацію завезли майже на 70 окружних виборчих комісій.

Відзначимо, позачергові вибори до Верховної ради України відбудуться цієї неділі, 22 липня. Виборчі дільниці відкриються о 08:00, всі бажаючі зможуть проголосувати до 20:00.

 

 

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