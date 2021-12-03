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В США предупредили о возможном дефолте в конце декабря

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Пятница 03 декабря 2021 19:53
В США предупредили о возможном дефолте в конце декабря Фото: В США предупредили о возможном дефолте в конце декабря (aoc.gov)
Автор: Валерия Полищук

Двухпартийный аналитический центр предупредил, что Конгрессу до 21 декабря необходимо поднять потолок государственного долга. Иначе стране грозит дефолт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Прогноз Двухпартийного политического центра, основанный на обновленных официальных данных о налоговых поступлениях и государственных расходах, подчеркивает растущее давление на Демократическую партию президента Джо Байдена с целью найти способ повысить установленный законом лимит долга в 28,9 триллиона долларов и избежать тяжелых экономических последствий, которые могут возникнуть в результате пропуска платежей.

Лидеры Конгресса, включая лидера большинства в Сенате Чака Шумера и его республиканского коллегу Митча Макконнелла, сейчас изучают возможность увязки потолка долга с законом о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), по словам человека, знакомого с этим вопросом.

Ожидается, что ежегодный законопроект об оборонной политике, который становится законом уже 60 лет подряд, будет принят, несмотря на недавние процедурные препятствия.

По словам источника издания, лидеры обеих партий рассматривают возможность присоединения к NDAA меры по установлению потолка долга, которая поможет преодолеть партийные разногласия, вызвавшие обеспокоенность по поводу возможного дефолта.

По прогнозам аналитического центра, если предстоящие налоговые поступления будут благоприятными, потолок долга может стать обязательным уже 28 января.

Напомним, в октябре палата представителей одобрила законопроект о повышении лимита долга США.

Кроме того, ранее Сенат США одобрил временное повышение потолка госдолга ради предотвращения дефолта.

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