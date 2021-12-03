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У США попередили про можливий дефолт наприкінці грудня

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П'ятниця 03 грудня 2021 19:53
У США попередили про можливий дефолт наприкінці грудня Фото: у США попередили про можливий дефолт в кінці грудня (aoc.gov)
Автор: Валерія Поліщук

Двопартійний аналітичний центр попередив, що Конгресу до 21 грудня необхідно підняти стелю державного боргу. Інакше країні загрожує дефолт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прогноз двопартійного політичного центру, заснований на оновлених офіційних даних про податкові надходження і державні витрати, підкреслює зростаючий тиск на Демократичну партію президента Джо Байдена з метою знайти спосіб підвищити встановлений законом ліміт боргу в 28,9 трильйона доларів і уникнути важких економічних наслідків, які можуть виникнути в результаті пропуску платежів.

Лідери Конгресу, включаючи лідера більшості в Сенаті Чака Шумера і його республіканського колегу Мітча Макконнелла, зараз вивчають можливість ув'язки стелі боргу з законом про повноваження в галузі національної оборони (NDAA), за словами людини, знайомого з цим питанням.

Очікується, що щорічний законопроект про оборонну політику, який стає законом вже 60 років поспіль, буде прийнятий, попри недавні процедурні перешкоди.

За словами джерела видання, лідери обох партій розглядають можливість приєднання до ndaa заходи щодо встановлення стелі боргу, яка допоможе подолати партійні розбіжності, що викликали стурбованість з приводу можливого дефолту.

За прогнозами аналітичного центру, якщо майбутні податкові надходження будуть сприятливими, стеля боргу може стати обов'язковим вже 28 січня.

Нагадаємо, в жовтні палата представників схвалила законопроект про підвищення ліміту боргу США.

Крім того, раніше Сенат США схвалив тимчасове підвищення стелі держборгу заради запобігання дефолту.

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