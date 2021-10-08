Сенат США одобрил временное повышение потолка госдолга ради предотвращения дефолта

Сенат США одобрил законопроект о временном повышении разрешенного уровня госдолга. Эта мера позволит стране избежать теоретической возможности дефолта по государственным обязательствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

За принятие законопроекта высказались 50 сенаторов. Допустимый уровень заимствований было решено повысить на 480 млрд долларов, сейчас разрешенный размер госдолга составляет 28,4 трлн долларов. Это, согласно оценкам Минфина, позволит покрывать расходы правительства до 3 декабря.

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен 28 сентября направил письмо лидерам Конгресса, в котором предостерегает законодателей, что 18 октября США дойдет к "долговому потолку", что может привести к дефолту страны.

"Долговой потолок" - общая сумма средств, которую США могут "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживания госдолга и тому подобное.

18 октября у Штатов закончатся средства на такие выплаты. Едва ли не единственный выход из ситуации, чтобы Конгресс предварительно снял ограничения привлечения средств.