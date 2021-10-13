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Палата представителей одобрила законопроект о повышении лимита долга США

Новина українською →
США, Среда 13 октября 2021 04:48
Палата представителей одобрила законопроект о повышении лимита долга США Фото: Палата представителей одобрила законопроект о повышении лимита долга США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Палата представителей одобрила законопроект о повышении лимита долга США. Президент Джо Байден может подписать законопроект на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBS.

Это последняя законодательная преграда на пути предотвращения первого в истории национального дефолта.

Законопроект увеличивает потолок долга США на 480 млрд долларов. Как отмечается, это позволит Министерству финансов оплачивать счета страны в начале декабря.

Ранее мы писали, что Сенат США одобрил временное повышение потолка госдолга ради предотвращения дефолта.

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