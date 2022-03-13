ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США предупредили РФ: если выстрелите по территории НАТО, блок ответит "всей силой"

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 13 марта 2022 18:15
США предупредили РФ: если выстрелите по территории НАТО, блок ответит "всей силой" Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что если Россия выстрелит по территории НАТО, блок ответит всей своей мощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В частности, по словам Салливана, выстрел по территории Североатлантического альянса приведет в действие статью 5 НАТО, согласно которой нападение на одного союзника блока будет рассматриваться как нападение на всех союзников.

"Если произойдет военное нападение на территорию НАТО, это вызовет применение Статьи 5, и мы задействуем всю силу альянса НАТО в ответ на это. Я скажу лишь, что если Россия нападет, обстреляет, сделает выстрел по территории НАТО, альянс НАТО ответит на это", - заявил он.

Напомним, сегодня российские войска совершили авиаудары по Яворовскому полигону во Львовской области. Полигон находится в 20 км от границы с Польшей, которая входит в НАТО.

Салливан заявлял, что авиаудары по Яворову являются признаком разочарования президента РФ Владимира Путина ходом военных действий в Украине.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы