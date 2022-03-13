США предупредили РФ: если выстрелите по территории НАТО, блок ответит "всей силой"
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что если Россия выстрелит по территории НАТО, блок ответит всей своей мощью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В частности, по словам Салливана, выстрел по территории Североатлантического альянса приведет в действие статью 5 НАТО, согласно которой нападение на одного союзника блока будет рассматриваться как нападение на всех союзников.
"Если произойдет военное нападение на территорию НАТО, это вызовет применение Статьи 5, и мы задействуем всю силу альянса НАТО в ответ на это. Я скажу лишь, что если Россия нападет, обстреляет, сделает выстрел по территории НАТО, альянс НАТО ответит на это", - заявил он.
Напомним, сегодня российские войска совершили авиаудары по Яворовскому полигону во Львовской области. Полигон находится в 20 км от границы с Польшей, которая входит в НАТО.
Салливан заявлял, что авиаудары по Яворову являются признаком разочарования президента РФ Владимира Путина ходом военных действий в Украине.
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