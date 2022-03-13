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США попередили РФ: якщо вистрілите по території НАТО, блок відповість "всією силою"

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Вашингтон, Неділя 13 березня 2022 18:15
США попередили РФ: якщо вистрілите по території НАТО, блок відповість "всією силою" Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що якщо Росія вистрілить по території НАТО, блок відповість всією своєю міццю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зокрема, за словами Саллівана, постріл по території Північноатлантичного альянсу приведе в дію статтю 5 НАТО, згідно з якою напад на одного союзника блоку буде розглядатися як напад на всіх союзників.

"Якщо відбудеться військовий напад на територію НАТО, це викличе застосування статті 5, і ми задіємо всю силу альянсу НАТО у відповідь на це. Я скажу лише, що якщо Росія нападе, обстріляє, зробить постріл по території НАТО, альянс НАТО відповість на це", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні російські війська здійснили авіаудари по Яворівському полігону у Львівській області. Полігон знаходиться в 20 км від кордону з Польщею, яка входить в НАТО.

Салліван заявляв, що авіаудари по Яворову є ознакою розчарування президента РФ Володимира Путіна ходом військових дій в Україні.

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