США предупредили Германию о реальной угрозе санкций из-за "Северного потока-2"

Угроза американских санкций против "Северного потока-2" является реальной. Под них могут попасть европейские компании, которые задействованы в строительстве газопровода.

По его словам, на вчерашней встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом он сказал, что санкции - это реальная возможность. Он также подтвердил обеспокоенность президента США Джо Байдена по поводу нового газопровода из России в Германию.

При этом Блинкен отказался рассказать подробности, но добавил, что США внимательно следят за строительством трубопровода по дну Балтийского моря, которое почти завершено.