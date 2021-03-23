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У НАТО нет общей позиции по "Северному потоку-2", - Столтенберг

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 20:35
У НАТО нет общей позиции по "Северному потоку-2", - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Североатлантический альянс не имеет четкой позиции по проекту газопровода "Северный поток-2". Однако это не должно мешать НАТО выполнять свои главные задачи.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

"Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта "Северный поток - 2". Не только Соединенные Штаты, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, она не выработала общей позиции по "Северному потоку - 2"", - заявил он.

По словам Столтенберга, НАТО выступает за усиление своей энергетической безопасности путем диверсификации источников поставок энергоресурсов.

Напомним, генсек США Энтони Блинкен напомнил об опасности строительства газопровода "Северного потока-2". Он убежден, что проект противоречит интересам всего ЕС и может подорвать интересы Украины и Польши.

Кроме того, в Украине также сделали заявление о строительстве "Северного потока-2". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что завершение проекта усилит агрессию со стороны России.

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