США попередили Німеччину про реальну загрозу санкцій через "Північний потік-2"

Загроза американських санкцій проти "Північного потоку-2" є реальною. Під них можуть потрапити європейські компанії, які задіяні у будівництві газопроводу.

За його словами, на вчорашній зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом він сказав, що санкції - це реальна можливість. Він також підтвердив стурбованість президента США Джо Байдена з приводу нового газопроводу з Росії до Німеччини.

При цьому Блінкен відмовився розповісти подробиці, але додав, що США уважно стежать за будівництвом трубопроводу по дну Балтійського моря, яке майже завершено.