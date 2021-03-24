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США попередили Німеччину про реальну загрозу санкцій через "Північний потік-2"

Автор: РБК-Україна

Загроза американських санкцій проти "Північного потоку-2" є реальною. Під них можуть потрапити європейські компанії, які задіяні у будівництві газопроводу.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Reuters.

За його словами, на вчорашній зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом він сказав, що санкції - це реальна можливість. Він також підтвердив стурбованість президента США Джо Байдена з приводу нового газопроводу з Росії до Німеччини.

При цьому Блінкен відмовився розповісти подробиці, але додав, що США уважно стежать за будівництвом трубопроводу по дну Балтійського моря, яке майже завершено.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що серед країн-учасниць альянсу немає чіткої позиції щодо "Північному потоку-2".

До цього Ентоні Блінкен говорив про небезпеку будівництва "Північного потоку-2". За його словами, проект суперечить інтересам всього Євросоюзу і може підірвати економічну безпеку України. Передбачається, що Берлін спробує уникнути санкцій, збільшивши обсяги допомоги Києву, а також взявши участь у перепрофілюванні української газотранспортної системи під перекачку водню.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиПівнічний потік-2Санкції
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