Блинкен о "Северном потоке-2": противоречит интересам ЕС и может подорвать Украину
Государственный секретарь США Энтони Блинкен напомнил об опасности строительства "Северного потока-2". Он убежден, что тот проект противоречит интересам всего Евросоюза и может подорвать Украину.
Об этом он заявил время своего первого визита в НАТО, сообщает Reuters.
Блинкен отметил, что планирует встречу со своим немецким коллегой Хайко Маасом и намерен обсудить с ним вопрос строительства "Северного потока-2". Как известно, США на протяжении многих лет блокируют реализацию этого проекта и вводят новые санкции, но Германия настаивает на завершении строительства трубопровода.
Блинкен подчеркнул, что строительство трубопровода "может подорвать интересы Украины, Польши, ряда близких партнеров и союзников". Поэтому законодательство США требует наложить санкции на компании, участвующие в "Северном потоке-2".
Он также напомнил, что президент США Джо Байден дал ясно понять, что считает строительство трубопровода плохой идеей.
"Плохая для Европы, плохая для Соединенных Штатов, в конечном итоге это противоречит собственным целям безопасности ЕС", - процитировал Байдена Блинкен на встрече.
В США убеждены, что "Северный поток-2" обойдет Украину, как союзника Запада, потенциально лишив ее ценных транзитных сборов. Также проект увеличит энергетическую зависимость Европы от России и будет конкурировать с поставками сжиженного природного газа из США.
Напомним, Блинкен предупредил участников "Северного потока-2" о возможных санкциях.
Ранее сообщалось, что в Украине также сделали заявление о строительстве "Северного потока-2". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что завершение проекта усилит агрессию со стороны России.