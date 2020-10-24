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США предупредили американцев о возможных терактах в Баку

Баку, Суббота 24 октября 2020 21:52
США предупредили американцев о возможных терактах в Баку
Фото: Баку (en.wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Посольство Соединенных Штатов Америки предупредило своих граждан о возможных терактах в столице Азербайджана. Посольство получило информацию о потенциальных атаки на граждан США и иностранцев в Баку.

Об этом говорится в объявлении американского посольства.

В дипломатическом представительстве предупреждают, что теракты могут совершить в отелях, таких как J. W. Marriott Absheron, и других людных местах.

Посольство рекомендует американцам избегать скоплений людей, быть бдительными в местах, которые пользуются популярностью среди иностранцев, а также отслеживать сообщения в средствах массовой информации.

Напомним, сейчас Азербайджан ведет боевые действия против Армении в Нагорном Карабахе. В связи с этим ситуация в этом регионе нестабильна. Прифронтовые азербайджанские города время от времени попадают под обстрелы, в частности, второй по величине город Гянджа.

Как писало РБК-Украина, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли более 60 мирных азербайджанцев.

Кроме того, вчера после переговоров с представителями Армении и Азербайджана госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

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Новости Украины В мире АзербайджанСоединенные Штаты АмерикиТерактБаку

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