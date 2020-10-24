США попередили американців про можливі теракти в Баку

Фото: Баку (en.wikipedia.org)

Посольство Сполучених Штатів Америки попередило своїх громадян про можливі теракти в столиці Азербайджану. Посольство отримало інформацію про потенційні атаки на громадян США та іноземців у Баку.

Про це йдеться в оголошенні американського посольства.

У дипломатичному представництві попереджають, що теракти можуть скоїти у готелях, таких як J.W. Marriott Absheron, та інших людних місцях.

Посольство рекомендує американцям уникати скупчень людей, бути пильними у місцях, які користуються популярністю серед іноземців, а також відстежувати повідомлення у засобах масової інформації.

Нагадаємо, зараз Азербайджан веде бойові дії проти Вірменії в Нагірному Карабасі. У зв'язку з цим ситуація в цьому регіоні нестабільна. Прифронтові азербайджанські міста час від часу потрапляють під обстріли, зокрема, друге за величиною місто Гянджа.

Як писало РБК-Україна, за даними Генпрокуратури Азербайджану, в результаті бойових дій в Нагірному Карабасі загинули понад 60 мирних азербайджанців.

Крім того, вчора після переговорів з представниками Вірменії та Азербайджану держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту припинити бойові дії в Нагірному Карабасі.