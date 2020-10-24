ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США попередили американців про можливі теракти в Баку

Баку, Субота 24 жовтня 2020 21:52
США попередили американців про можливі теракти в Баку
Фото: Баку (en.wikipedia.org)
Автор: Дмитро Левицький

Посольство Сполучених Штатів Америки попередило своїх громадян про можливі теракти в столиці Азербайджану. Посольство отримало інформацію про потенційні атаки на громадян США та іноземців у Баку.

Про це йдеться в оголошенні американського посольства.

У дипломатичному представництві попереджають, що теракти можуть скоїти у готелях, таких як J.W. Marriott Absheron, та інших людних місцях.

Посольство рекомендує американцям уникати скупчень людей, бути пильними у місцях, які користуються популярністю серед іноземців, а також відстежувати повідомлення у засобах масової інформації.

Нагадаємо, зараз Азербайджан веде бойові дії проти Вірменії в Нагірному Карабасі. У зв'язку з цим ситуація в цьому регіоні нестабільна. Прифронтові азербайджанські міста час від часу потрапляють під обстріли, зокрема, друге за величиною місто Гянджа.

Як писало РБК-Україна, за даними Генпрокуратури Азербайджану, в результаті бойових дій в Нагірному Карабасі загинули понад 60 мирних азербайджанців.

Крім того, вчора після переговорів з представниками Вірменії та Азербайджану держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту припинити бойові дії в Нагірному Карабасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі АзербайджанСполучені Штати АмерикиТерактБаку

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся