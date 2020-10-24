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С начала боевых действий в Карабахе погибли более 60 гражданских, - Баку

Баку, Суббота 24 октября 2020 17:41
С начала боевых действий в Карабахе погибли более 60 гражданских, - Баку
Фото: последствия боевых действий в Нагорном Карабахе (twitter.com HikmetHajiyev)
Автор: Дмитрий Левицкий

Количество погибших азербайджанских мирных граждан в результате боевых действий в Нагорном Карабахе возросло. По последним данным, жертвами конфликта Армении и Азербайджана стали 65 мирных жителей.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

Как информирует азербайджанская сторона, в результате боевых действий ранения получили 297 мирных жителей. Минимум 2174 частных домов были разрушены обстрелами, а 90 многоэтажек стали непригодными для проживания.

Кроме того, от боевых действий пострадали 398 гражданских объектов на территории Азербайджана.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, но если Армения выполнит одно условие.

Также РБК-Украина писало, что 23 октября Азербайджан сообщил об освобождении еще более 10 населенных пунктов в четырех районах Нагорного Карабаха.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам.

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