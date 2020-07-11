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США попередили американців про ризик бути затриманими в Китаї

США, Субота 11 липня 2020 18:34
США попередили американців про ризик бути затриманими в Китаї
Фото: держсекретар США Майк Помпео (state.gov)
Автор: Дмитро Левицький

Напередодні країни обмінялися візовими обмеженнями

Державний департамент Сполучених Штатів Америки попередив американців про високий ризик бути затриманими та депортованими з Китаю. Американців можуть затримати за критику китайського уряду.

Про це повідомляє американське інформаційне агентство Reuters.

Так, американців можуть затримати без доступу до консульських служб США та інформації про їх передбачуваний злочин. Американцям загрожують довготривалі допити та утримування з причин, пов'язаних з державною безпекою.

Таке попередження в американському Держдепі випустили на фоні двостороннього напруження у відносинах між Вашингтоном та Пекіном. Напередодні США та Китай обмінялися візовими санкціями щодо посадових осіб.

До цього подібне попередження опублікував уряд Австралії, але у Пекіні його назвали "абсолютно безглуздим і дезінформаційним".

Нагадаємо, декілька днів тому США ввели візові обмеження щодо чиновників Китаю через порушення автономії Тибету.

Крім того, у США запропонували заборонити популярну китайську соціальну мережу TikTok.

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