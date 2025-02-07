У США представлять законопроєкт про заборону DeepSeek на урядових пристроях

Заборона DeepSeek

Раніше РБК-Україна повідомляло, що низка країн вже ввели обмеження або заборону DeepSeek через можливу загрозу для нацбезпеки.

Так, 1 лютого, заборону держустановам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати DeepSeek ввів Тайвань. У заяві міністерства цифрових технологій йшлося про те, що робота DeepSeek пов'язана з проблемами безпеки, як-от транскордонне передавання і витік інформації.

В Італії китайський сервіс було заборонено 30 січня. Орган із захисту персональних даних подав запит до китайських компаній, які надають послугу чат-ботів DeepSee. Зокрема, щоб дізнатися, з якою метою збираються дані і чи зберігаються вони в Китаї. Зміст відповіді не влаштував регулятора, оскільки китайські компанії заявили, що європейське законодавство на них не поширюється.

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