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Тайвань обмежив доступ до DeepSeek і назвав його загрозою безпеці

Тайбей, Субота 01 лютого 2025 16:57
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Тайвань обмежив доступ до DeepSeek і назвав його загрозою безпеці Фото: Тайвань слідом за низкою країн обмежив роботу DeepSeek (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Тайвань заборонив державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технології DeepSeek. Китайська технологія у сфері штучного інтелекту становить загрозу для безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як ідеться в заяві міністерства цифрових технологій Тайваню, робота DeepSeek пов'язана з проблемами безпеки, такими як транскордонна передача та витік інформації.

Платформа DeepSeek з відкритим вихідним кодом була запущена в січні. Імовірно, ця модель штучного інтелекту була розроблена і навчена за рахунок платформ конкурентів. Безкоштовний застосунок завоював популярність у всьому світі, посівши перше місце за кількістю завантажень на смартфони в багатьох країнах.

Однак є побоювання, що дані та інша інформація, які збираються компанією, можуть передаватися уряду Китаю. На Тайвані попереджають, що під час запитів до DeepSeek не слід використовувати службову або конфіденційну інформацію.

"Це продукт, який ставить під загрозу національну інформаційну безпеку", - додали в міністерстві.

Зазначимо, раніше через загрозу витоку даних DeepSeek заблокували в Італії. Велика Британія випустила попередження для своїх громадян і підприємств, а американський Пентагон обмежив доступ. Сотні компаній, включно з юридичними фірмами, також заборонили своїм співробітникам користуватися інструментами DeepSeek.

Крім того, стало відомо, що Конгрес США заборонив співробітникам використовувати DeepSeek. А ще американська влада перевіряє, чи купувала DeepSeek чіпи Nvidia в обхід обмежень.

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