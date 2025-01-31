В Італії заблокували DeepSeek через загрозу витоку даних
Італійський Орган із захисту персональних даних (Garante per la protezione dei dati personali) в терміновому порядку обмежив обробку даних італійських користувачів китайськими компаніями, які надають сервіс DeepSeek. Причина - можлива загроза витоку даних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Garante.
Повідомляється, що Garante подав запит до китайських компаній Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence та Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, які надають послугу чат-ботів DeepSeek. Регулятор спитав, з якою метою збираються дані й чи зберігаються вони в Китаї.
Зміст відповіді було визнано регулятором абсолютно неадекватним, йдеться в повідомленні: китайські компанії заявили, що вони не працюють в Італії, відповідно, європейське законодавство на них не поширюється.
У відповідь на це Garante розпочав розслідування, а застосунок зник із цифрових магазинів Італії.
DeepSeek
DeepSeek стверджує, що на їхню модель було витрачено менше ніж 6 млн доларів, й це значно дешевше, ніж 100 млн, які потрібні західним конкурентам.
Нагадаємо, що раніше головний виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що не бачить загрози через DeepSeek. Він вважає, що розповсюдження ШІ є хорошою новиною.
Проте, Microsoft і OpenAI розслідують, чи були дані технології OpenAI викрадені групою, пов'язаною з застосуванням DeepSeek. Служба безпеки Microsoft помітила, що люди, які можуть бути пов'язані з DeepSeek, вилучали великий обсяг даних за допомогою OpenAI, або API.
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