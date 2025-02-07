RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

В США представят законопроект о запрете DeepSeek на правительственных устройствах

Фото: в США DeepSeek связывают с деятельностью китайских коммунистов (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

В пятницу, 7 февраля, конгрессмены США представят законопроект под названием "Закон о запрете DeepSeek на правительственных устройствах". По мнению политиков, эта технология связана с Коммунистической партией Китая и представляет опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Технологическая гонка с Коммунистической партией Китая (КПК) - это не та гонка, которую Соединенные Штаты могут позволить себе проиграть. Генеративная программа искусственного интеллекта DeepSeek собирает данные американских пользователей и хранит информацию для неустановленного использования КПК", - сказал один из авторов проекта Дарин ЛаХуд.

Законодатели указали на опубликованное 5 февраля исследование безопасности, которое выявило, что веб-сайт DeepSeek содержит компьютерный код, который может отправлять данные для входа в систему в China Mobile. Этой китайская государственная телекоммуникационная компания, которой запрещено работать в Соединенных Штатах.

Запрет DeepSeek

Ранее РБК-Украина сообщало, что ряд стран уже ввели ограничения или запрет DeepSeek из-за возможной угрозы для нацбезопасности.

Так, 1 февраля, запрет госучреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать DeepSeek ввел Тайвань. В заявлении министерства цифровых технологий говорилось, что работа DeepSeek связана с проблемами безопасности, такими как трансграничная передача и утечка информации.

В Италии китайский сервис был запрещен 30 января. Орган по защите персональных данных подал запрос к китайским компаниям, которые предоставляют услугу чат-ботов DeepSee. В частности, чтобы узнать, с какой целью собираются данные и хранятся ли они в Китае. Содержание ответа не устроило регулятора, так как китайские компании заявили, что европейское законодательство на них не распространяется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News