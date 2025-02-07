В США представят законопроект о запрете DeepSeek на правительственных устройствах

В пятницу, 7 февраля, конгрессмены США представят законопроект под названием "Закон о запрете DeepSeek на правительственных устройствах". По мнению политиков, эта технология связана с Коммунистической партией Китая и представляет опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
"Технологическая гонка с Коммунистической партией Китая (КПК) - это не та гонка, которую Соединенные Штаты могут позволить себе проиграть. Генеративная программа искусственного интеллекта DeepSeek собирает данные американских пользователей и хранит информацию для неустановленного использования КПК", - сказал один из авторов проекта Дарин ЛаХуд.
Законодатели указали на опубликованное 5 февраля исследование безопасности, которое выявило, что веб-сайт DeepSeek содержит компьютерный код, который может отправлять данные для входа в систему в China Mobile. Этой китайская государственная телекоммуникационная компания, которой запрещено работать в Соединенных Штатах.
Ранее РБК-Украина сообщало, что ряд стран уже ввели ограничения или запрет DeepSeek из-за возможной угрозы для нацбезопасности.
Так, 1 февраля, запрет госучреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать DeepSeek ввел Тайвань. В заявлении министерства цифровых технологий говорилось, что работа DeepSeek связана с проблемами безопасности, такими как трансграничная передача и утечка информации.
В Италии китайский сервис был запрещен 30 января. Орган по защите персональных данных подал запрос к китайским компаниям, которые предоставляют услугу чат-ботов DeepSee. В частности, чтобы узнать, с какой целью собираются данные и хранятся ли они в Китае. Содержание ответа не устроило регулятора, так как китайские компании заявили, что европейское законодательство на них не распространяется.
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