В США представят законопроект о запрете DeepSeek на правительственных устройствах

Запрет DeepSeek

Ранее РБК-Украина сообщало, что ряд стран уже ввели ограничения или запрет DeepSeek из-за возможной угрозы для нацбезопасности.

Так, 1 февраля, запрет госучреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать DeepSeek ввел Тайвань. В заявлении министерства цифровых технологий говорилось, что работа DeepSeek связана с проблемами безопасности, такими как трансграничная передача и утечка информации.

В Италии китайский сервис был запрещен 30 января. Орган по защите персональных данных подал запрос к китайским компаниям, которые предоставляют услугу чат-ботов DeepSee. В частности, чтобы узнать, с какой целью собираются данные и хранятся ли они в Китае. Содержание ответа не устроило регулятора, так как китайские компании заявили, что европейское законодательство на них не распространяется.

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