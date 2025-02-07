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У США представлять законопроєкт про заборону DeepSeek на урядових пристроях

П'ятниця 07 лютого 2025 03:43
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У США представлять законопроєкт про заборону DeepSeek на урядових пристроях Фото: у США DeepSeek пов'язують із діяльністю китайських комуністів (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

У п'ятницю, 7 лютого, конгресмени США представлять законопроєкт під назвою "Закон про заборону DeepSeek на урядових пристроях". На думку політиків, ця технологія пов'язана з Комуністичною партією Китаю і становить небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Технологічні перегони з Комуністичною партією Китаю (КПК) - це не ті перегони, які Сполучені Штати можуть дозволити собі програти. Генеративна програма штучного інтелекту DeepSeek збирає дані американських користувачів і зберігає інформацію для невстановленого використання КПК", - сказав один з авторів проєкту Дарін ЛаХуд.

Законодавці вказали на опубліковане 5 лютого дослідження безпеки, яке виявило, що веб-сайт DeepSeek містить комп'ютерний код, який може надсилати дані для входу в систему в China Mobile. Цією є китайська державна телекомунікаційна компанія, якій заборонено працювати в Сполучених Штатах.

Заборона DeepSeek

Раніше РБК-Україна повідомляло, що низка країн вже ввели обмеження або заборону DeepSeek через можливу загрозу для нацбезпеки.

Так, 1 лютого, заборону держустановам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати DeepSeek ввів Тайвань. У заяві міністерства цифрових технологій йшлося про те, що робота DeepSeek пов'язана з проблемами безпеки, як-от транскордонне передавання і витік інформації.

В Італії китайський сервіс було заборонено 30 січня. Орган із захисту персональних даних подав запит до китайських компаній, які надають послугу чат-ботів DeepSee. Зокрема, щоб дізнатися, з якою метою збираються дані і чи зберігаються вони в Китаї. Зміст відповіді не влаштував регулятора, оскільки китайські компанії заявили, що європейське законодавство на них не поширюється.

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