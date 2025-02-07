В США представят законопроект о запрете DeepSeek на правительственных устройствах

В пятницу, 7 февраля, конгрессмены США представят законопроект под названием "Закон о запрете DeepSeek на правительственных устройствах". По мнению политиков, эта технология связана с Коммунистической партией Китая и представляет опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Технологическая гонка с Коммунистической партией Китая (КПК) - это не та гонка, которую Соединенные Штаты могут позволить себе проиграть. Генеративная программа искусственного интеллекта DeepSeek собирает данные американских пользователей и хранит информацию для неустановленного использования КПК", - сказал один из авторов проекта Дарин ЛаХуд. Законодатели указали на опубликованное 5 февраля исследование безопасности, которое выявило, что веб-сайт DeepSeek содержит компьютерный код, который может отправлять данные для входа в систему в China Mobile. Этой китайская государственная телекоммуникационная компания, которой запрещено работать в Соединенных Штатах.