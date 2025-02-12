США представили Україні проект угоди щодо природних ресурсів, - Зеленський

Так, Зеленський "щойно заявив", що провів продуктивні та конструктивні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і отримав перший проект потенційної угоди про природні ресурси.

"Я знаю, що нашій команді передали перший проект угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ" - розповів Зеленський.

Зеленський додав, що угода може бути досягнута на Мюнхенській конференції пізніше цього тижня.

"Сполучені Штати - це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - зазначив він.

За словами президента, що вони не обговорювали природні ресурси на окупованій Росією українській території.