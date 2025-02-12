США представили Україні проект угоди щодо природних ресурсів, - Зеленський

США представили Україні проект угоди щодо природних ресурсів. Сама угода може бути досягнута на Мюнхенській конференції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президенту України Володимира Зеленського.
Так, Зеленський "щойно заявив", що провів продуктивні та конструктивні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і отримав перший проект потенційної угоди про природні ресурси.
"Я знаю, що нашій команді передали перший проект угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ" - розповів Зеленський.
Зеленський додав, що угода може бути досягнута на Мюнхенській конференції пізніше цього тижня.
"Сполучені Штати - це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - зазначив він.
За словами президента, що вони не обговорювали природні ресурси на окупованій Росією українській території.
Як раніше писав New York Post, Україна "по суті погодилася" надати США рідкоземельні метали на суму 500 млрд доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву.
При цьому, за словами Зеленського, території України важливо захистити від росіян не лише з погляду безпеки, але й у фінансовому плані. В іншому випадку важливі копалини, зокрема "рідкісноземи", дістануть росіянам безкоштовно.
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