США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам, - Зеленский

Так, Зеленский "только что заявил", что провел продуктивные и конструктивные переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и получил первый проект потенциального соглашения о природных ресурсах.

"Я знаю, что нашей команде передали первый проект соглашения от Соединенных Штатов о партнерстве между нашими странами. Я очень хочу, чтобы наша команда изучила этот документ, и мы сделаем все, чтобы как можно быстрее изучить и подписать этот документ", - рассказал Зеленский.

Зеленский добавил, что соглашение может быть достигнуто на Мюнхенской конференции позже на этой неделе.

"Соединенные Штаты - это наши главные партнеры. Мы сделаем все, чтобы изучить все детали документа и успеть на Мюнхенскую конференцию, потому что не хочется терять время", - отметил он.

По словам президента, что они не обсуждали природные ресурсы на оккупированной Россией украинской территории.